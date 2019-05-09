شكرا لقرائتكم 5 نصائح لـ مريض الضغط في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-09 5 نصائح لـ مريض الضغط في رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض قدم الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات عدة نصائح لمرضى الضغط خلال شهر رمضان. Advertisements وقال الخضيري إن مريض الضغط في رمضان يجب أن يتناول العلاج بالوقت الذي يحدده الطبيب المعالج. كما نصح بالابتعاد عن الأملاح في الطعام ويستبدله بالليمون، ويتجنب المواقف العصبية كالمشاكل والمشاحنات والنقاشات والتعصب الرياضي والتي تُثير الضغط، ويسترخي بقراءة القرآن والصلاة، ويحرص على النوم جيداً “.









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