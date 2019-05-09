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فيديو.. اللقاء مع طلال أبو غزالة وسر اختيار موقع منزله
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف رجل الأعمال الفلسطيني الأصل طلال أبو غزالة سر اختيار موقع منزله بالأردن ليكون مطلاً على فلسطين.
وخلال استضافته على قناة MBC قال طلال أبو غزالة إنه تعمّد اختيار المنزل ليكون مطلاً على فلسطين لأجل أن تظل قضية بلاده أمام عينيه كل يوم.
وتابع أبو غزالة أنه لديه قناعة تامة أن كل الأراضي الفلسطينية من البحر إلى النهر هي أراضٍ فلسطينية عربية وستعود يوماً كما كانت.
وأضاف أبو غزالة أنه من هذا المنزل يتذكر كل يوم أن أمامه رسالة لن يحيد عنها مفادها أن فلسطين ستعود إلى أهلها.
والمعروف أن طلال أبو غزالة هو المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وهي مجموعة شركات عالمية تقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع.
وبالإضافة إلى منحه لقب قائد المحاسبة العربية، تم أيضاً الاعتراف بفضله في الترويج لأهمية الملكية الفكرية في المنطقة العربية.
ولِد طلال أبو غزالة في يافا بفلسطين في 22 أبريل 1938، ثم انتقل عام 1948 إلى قرية الغازية اللبنانية.
تلقّى تعليمه الابتدائي والثانوي في صيدا، ثم تابع تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت حيث حصل على منحة دراسية كاملة.
عندما كان طلال أبو غزالة لا يزال طالباً جامعياً، عمل معلماً ومترجماً، وحصل على أول عمل له بعد التخرج في شركة تدقيق.
في عام 1969، قرر طلال أبو غزالة لدى سماعه خطاباً حول الملكية الفكرية في مؤتمر تايم-وورنر في سان فرانسيسكو العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى المحاسبة.
وفي عام 1972، تم إنشاء شركتين وهما شركة طلال أبو غزالة (تاجكو) وأبو غزالة للملكية الفكرية (أجيب)، حيث اختصت الأولى في مجال المحاسبة، بينما اختصت الثانية في مجال الملكية الفكرية.
ومنذ ذلك الحين، أسس طلال أبو غزالة ما مجموعه 140 شركة للخدمات المهنية المتخصصة في مجالات متنوعة مثل الإدارة والاستشارات والخدمات القانونية وتقنية المعلومات وغيرها الكثير.
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