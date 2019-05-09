رابط ومزايا التسجيل في برنامج سعودي قاب

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التسجيل في المرحلة الاولى لعدد 100 متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (سعودي قاب)، بدءاً من يوم الأحد 7 / 9 / 1440 الموافق 12/5/2019 وحتى يوم الأربعاء 24 / 9 / 1440 الموافق 29 / 5 / 2019، وذلك عبر الرابط التالي (هنا).

وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي، ويفضل من يكون قادرا على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ألا يكون المتقدم موظفا أو لديه سجل تجاري، ويفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي.

وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، فرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل (15) متدربا في وحدة سعودي قاب، والحصول على شهادات معتمدة، مدربون لهم خبرات دولية.

وبينت الوزارة أن مدة الدورة (3) أشهر بواقع (5) أيام أسبوعيا و(8) ساعات تدريب عملي ونظري يومياً، وسيتم توزيع المتدربين (100 متدرب) على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية.

وأفادت أنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، ويمكن الاستفسار على البريد التالي: [email protected]