شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وإنهاء وتجديد قيادات مدرسية في سراة عبيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة للعام الدراسي القادم ١٤٤١/١٤٤٠هـ في قطاعي البنين والبنات.

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وأكد مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح، على المشمولين بالحركة طباعة قرارات التكليف من البريد الإلكتروني للمدرسة مع بداية عودة قادة المدارس لعملهم في ١٤٤٠/١٢/١٧هـ، وإكمال ما يلزم والمباشرة في مدارسهم المكلفين بها والتخطيط الجيد لبداية جادة من أول حصة في العام الدراسي، والتنسيق مع مكتب التعليم بالفرشة فيما يخص مدارس تهامة قحطان.

من جانبه، أوضح أمين اللجنة حسن آل شتوي، أن الحركة شملت التجديد لـ75 قائداً، وتم إنهاء التكليف لـ19 قائداً، وتدوير 3 من القادة، وترشيح 12 مرشحاً لسد الشواغر في تعليم البنين.

أما تعليم البنات، فقد تم التجديد لـ51 قائدة في التعليم العام، و21 قائدة في رياض الأطفال، وإنهاء تكليف 9 قائدات، وتدوير واحدة، والرفع بترشيح ما يقارب 30 مرشحاً ومرشحة للقيادة المدرسية.