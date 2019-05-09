شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: أدعياء يستغلون الدين لتوظيفه سياسيا وحزبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_online

حث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ العلماء والدعاة في لجنة الدعوة في أفريقيا على القيام بدورهم في نشر تعاليم الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية، مؤكداً أن المسؤولية عظيمة في بيان الحق والصبر عليه والتصدي للفكر المنحرف الذي عانت منه بعض بلاد المسلمين.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم (الخميس) رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود بحضور عدد من علماء أفريقيا ووكلاء الوزارة.

وأكد آل الشيخ في اللقاء أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تولي عناية كبيرة بالإسلام والمسلمين ونشر الإسلام القائم على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو بجميع أنواعه، والحرص على أن تتمسك الأمة الإسلامية بالكتاب الكريم والسنة النبوية وفق منهج السلف الصالح. محذراً من الذين استغلوا الدين ووظفوه لأمور سياسية أو حزبية أو نحو ذلك مما يخرج المسلمين عن المسار الصحيح إلى التوجه غير الرشيد والسير خلف الأدعياء وخلف المسيسين لهذا الدين للوصول إلى مآربهم الدنيوية والإساءة للإسلام.

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وأكد آل الشيخ أن الوزارة بيت لجميع المسلمين في العالم شاكراً للأمير الزيارة المباركة سائلاً الله أن تكون زيارة خير للدعوة والدعاة، مشيراً إلى أن المملكة منذ أن أُسست، متمسكة بعقيدة التوحيد الصافية النقية، التي هي الأساس والعمود القوي المتين.

وأبان أن المملكة بقيادتها تعمل عملاً جاداً دؤوباً في جميع بلاد الدنيا للدفاع عن قضاياهم والحرص على أمنهم واستقرارهم بقدر ما لديها من إمكانات ووفق المعطيات التي تحيط بكل دولة وكل مجتمع بلا منّ ولا أذى دون أي مقابل، وهي تسعى لخدمة الإسلام والمسلمين وتبذل كل غال ونفيس، من أجل رسالة التوحيد لنشرها بين المسلمين، مضيفاً أن المملكة وما نراه في كل موسم حج من إنجازات كبيرة جداً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، أكبر دليل على ما تقدمه الدولة السعودية، حيث نفذت مشاريع عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمليارات الريالات تدفع لتسهيل وتيسير الحج للحجاج والمعتمرين استشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحاملين للواء خدمة المقدسات.

وأشار الوزير إلى أن المملكة لديها أكبر مجمع للطباعة، وتم هذا العام ولله الحمد طباعة أكثر من 18 مليون نسخة ويتم توزيعها فوراً على جميع المسلمين في العالم وفي هذا اليوم تم تدشين تطبيق مهم جداً وسيكون له الأثر البالغ في خدمة المسلمين في جميع بلاد العالم وهو التطبيق الذي سييسر للمسلمين قراءة القرآن بيسر وسهولة ومن جهة موثوقة ويتضمن تطبيق المصحف العديد من المزايا.