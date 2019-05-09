شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المدينة» تكشف حقيقة وجود عدوي مميتة بإحدى المستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بياناً صحفياً حول ما جرى تداوله بشكل محدود عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عدوى مميتة في إحدى المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأكدت المديرية أنه لا صحة لما تم تداوله، مشيرة إلى أن لجنة مكافحة العدوى في المستشفى المذكور تُلزم الممارسين الصحيين باتخاذ كامل الاحتياطات في حال وجود أي ميكروب تكونت لديه مناعة ضد أغلب المضادات الحيوية حتى وإن كان ضعيف الخطورة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتم اتباعه في جميع المستشفيات ولا يوجد ما يستدعي القلق.