، شاهد من "عارضة جازان".. عمالة تحضر سمبوسة وسلطات في مساكن مخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - البلدية داهمت مواقعهم وصادرت كميات.. ضمن الجولات الرقابية برمضان

أسفرت جولات تفتيشية ومداهمات نفذتها بلدية محافظة "العارضة" بمنطقة جازان على عدد من المساكن وسكن العمالة والمحالّ في شهر رمضان المبارك؛ عن ضبط كميات من السمبوسة واللحوم والسلطات كانت تُجهز وتعدّ للبيع في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات.

وتفصيلًا: وضمن حملاتها الرقابية المكثفة واستمرارًا لحملة "غذاؤكم أمانة"، داهمت بلدية محافظة العارضة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، عددًا من المسامت وسكن العمال، ونتج عنها إغلاق عدد من المنشآت الغذائية المخالفة ومصادرة أكثر من ٩٥٠ كلجم من اللحوم المفرومة والرقائق والسلطات التي تحضر في أماكن غير مخصصة، وتُدار من قبل عمالة مخالفة وبدون شهادات صحية أو لبس الزي المخصص، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك بمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، الذي شدّد على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.