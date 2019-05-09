، سأعود رئيسًا لإسطنبول.. أوغلو: حزب أردوغان يسعى لتزوير الانتخابات ،

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أكد أكرم إمام أوغلو، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس الماضي؛ أن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا يمثل أي قلق بداخله من احتمالية الخسارة عقب إعادة الانتخابات في يونيو المقبل.
إمام أوغلو قال في تصريحات صحفية: إنه لا يشعر بذرة من الخوف بعد إلغاء فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيتخذ جميع التدابير ضد محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم قلبَ نتائج إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول المقرر عقدها يوم 23 يونيو المقبل.
ووفق موقع "عثمانلي": أوضح أن نتائج الانتخابات المقبلة ستتطابق مع النتائج التي أظهرت فوزه برئاسة إسطنبول في انتخابات مارس الماضي، مردفًا: "أنا لا أخاف من شيء قط، أودع أولادي وزوجتي ووالدتي ووالدي وشقيقي، وأخرج من المنزل، ما أمارسه يوميًّا هو نضال اجتماعي؛ لذلك لا أخشى أي شيء في ظل الظروف التي تمر بها تركيا حاليًّا، كما أؤمن بأنني أبذل جهدي لعمل الصواب، وأعتقد أنني نجحت في ذلك بنسبة كبيرة".
وفيما يتعلق بمظاهر الإسراف التي خلّفها الحزب الحاكم في بلدية إسطنبول، قال: "سيارات البلدية كثيرة وفخمة للغاية، ولكن لا داعي للعشرات منها، كما أنه يتم توفير وظائف لخمسة أشخاص على سبيل المثال، في حين أن شخصًا واحدًا كان من الممكن أن يؤدي الوظيفة التي حصل عليها الأشخاص الخمسة".
سأعود رئيسًا لإسطنبول.. أوغلو: حزب أردوغان يسعى لتزوير الانتخاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
أكد أكرم إمام أوغلو، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس الماضي؛ أن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا يمثل أي قلق بداخله من احتمالية الخسارة عقب إعادة الانتخابات في يونيو المقبل.
إمام أوغلو قال في تصريحات صحفية: إنه لا يشعر بذرة من الخوف بعد إلغاء فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيتخذ جميع التدابير ضد محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم قلبَ نتائج إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول المقرر عقدها يوم 23 يونيو المقبل.
ووفق موقع "عثمانلي": أوضح أن نتائج الانتخابات المقبلة ستتطابق مع النتائج التي أظهرت فوزه برئاسة إسطنبول في انتخابات مارس الماضي، مردفًا: "أنا لا أخاف من شيء قط، أودع أولادي وزوجتي ووالدتي ووالدي وشقيقي، وأخرج من المنزل، ما أمارسه يوميًّا هو نضال اجتماعي؛ لذلك لا أخشى أي شيء في ظل الظروف التي تمر بها تركيا حاليًّا، كما أؤمن بأنني أبذل جهدي لعمل الصواب، وأعتقد أنني نجحت في ذلك بنسبة كبيرة".
وفيما يتعلق بمظاهر الإسراف التي خلّفها الحزب الحاكم في بلدية إسطنبول، قال: "سيارات البلدية كثيرة وفخمة للغاية، ولكن لا داعي للعشرات منها، كما أنه يتم توفير وظائف لخمسة أشخاص على سبيل المثال، في حين أن شخصًا واحدًا كان من الممكن أن يؤدي الوظيفة التي حصل عليها الأشخاص الخمسة".
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
07:41 PM
قال: النتائج المقبلة ستتطابق مع التي أظهرت الفوز .. لا أخشى أي شيء
أكد أكرم إمام أوغلو، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس الماضي؛ أن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا يمثل أي قلق بداخله من احتمالية الخسارة عقب إعادة الانتخابات في يونيو المقبل.
إمام أوغلو قال في تصريحات صحفية: إنه لا يشعر بذرة من الخوف بعد إلغاء فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيتخذ جميع التدابير ضد محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم قلبَ نتائج إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول المقرر عقدها يوم 23 يونيو المقبل.
ووفق موقع "عثمانلي": أوضح أن نتائج الانتخابات المقبلة ستتطابق مع النتائج التي أظهرت فوزه برئاسة إسطنبول في انتخابات مارس الماضي، مردفًا: "أنا لا أخاف من شيء قط، أودع أولادي وزوجتي ووالدتي ووالدي وشقيقي، وأخرج من المنزل، ما أمارسه يوميًّا هو نضال اجتماعي؛ لذلك لا أخشى أي شيء في ظل الظروف التي تمر بها تركيا حاليًّا، كما أؤمن بأنني أبذل جهدي لعمل الصواب، وأعتقد أنني نجحت في ذلك بنسبة كبيرة".
وفيما يتعلق بمظاهر الإسراف التي خلّفها الحزب الحاكم في بلدية إسطنبول، قال: "سيارات البلدية كثيرة وفخمة للغاية، ولكن لا داعي للعشرات منها، كما أنه يتم توفير وظائف لخمسة أشخاص على سبيل المثال، في حين أن شخصًا واحدًا كان من الممكن أن يؤدي الوظيفة التي حصل عليها الأشخاص الخمسة".
، سأعود رئيسًا لإسطنبول.. أوغلو: حزب أردوغان يسعى لتزوير الانتخابات ،
المصدر : الخليج 365
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