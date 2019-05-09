، شاهد.. حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام" تعبر قناة السويس متّجهة للخليج ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس هيئة الأركان: إرسالها جاء بهدف ردع التهديد الإيراني في المنطقة

وثّقت صورتان لحظة عبور حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" قناة السويس، صباح الخميس، قبل وصولها إلى الخليج العربي بهدف "ردع التهديد الإيراني في المنطقة".

ووفق "سكاي نيوز": شهد رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش، عبور حاملة الطائرات.

واستقبل مميش كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع الأميركي بالعاصمة المصرية القاهرة، اللواء رالف غروفر؛ حيث شهدا معًا عبور حاملة الطائرات في أمان.

وأعرب غروفر عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي؛ بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد: إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".

وأضاف: "لقد كان تركيزنا على عامل الردع؛ فاستنادًا إلى المعلومات الاستخبارية أردنا إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة، وبأننا مؤهلون للرد على هذا التهديد".

كما ذكر المبعوث الأميركي بشأن إيران "براين هوك"، أن إرسال بلاده لحاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل "دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية".