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اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور عبدالرحمن العتيبي، اليوم، حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة للعام الدراسي القادم، في قطاعي البنين والبنات.
وأكد العتيبي أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع، متمنيًا لهم التوفيق، وموجهًا بتقديم جميع وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة.
وبيّن أن اللجنة أقرّت حركة النقل والتجديد وإنهاء التكليف للبنين والبنات، وأرجأت حركة بعض الشواغر إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الأقسام المختصة فيما يخص المرشحين والمرشحات.
تعليم سراة عبيدة يعتمد حركة نقل وتجديد 196 من القيادات المدرسيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-09
اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور عبدالرحمن العتيبي، اليوم، حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة للعام الدراسي القادم، في قطاعي البنين والبنات.
وأكد العتيبي أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع، متمنيًا لهم التوفيق، وموجهًا بتقديم جميع وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة.
وبيّن أن اللجنة أقرّت حركة النقل والتجديد وإنهاء التكليف للبنين والبنات، وأرجأت حركة بعض الشواغر إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الأقسام المختصة فيما يخص المرشحين والمرشحات.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
07:09 PM
أكد مدير التعليم على أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والتميز
اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور عبدالرحمن العتيبي، اليوم، حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة للعام الدراسي القادم، في قطاعي البنين والبنات.
وأكد العتيبي أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع، متمنيًا لهم التوفيق، وموجهًا بتقديم جميع وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة.
وبيّن أن اللجنة أقرّت حركة النقل والتجديد وإنهاء التكليف للبنين والبنات، وأرجأت حركة بعض الشواغر إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الأقسام المختصة فيما يخص المرشحين والمرشحات.
، تعليم سراة عبيدة يعتمد حركة نقل وتجديد 196 من القيادات المدرسية ،
المصدر : الخليج 365
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