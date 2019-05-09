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طرحت هيئة النقل العام، اليوم الخميس، مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحرية، داعيةً الراغبين في تقديم آراء ومقترحات إلى التواصل معها عبر: [email protected] حتى الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٩م.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن اللائحة تهدف إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وفقًا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث البحريين، والعوامل المساهمة فيهما، بغرض تجنّب وقوعها في المستقبل.
"هيئة النقل" تطرح مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
طرحت هيئة النقل العام، اليوم الخميس، مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحرية، داعيةً الراغبين في تقديم آراء ومقترحات إلى التواصل معها عبر: [email protected] حتى الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٩م.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن اللائحة تهدف إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وفقًا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث البحريين، والعوامل المساهمة فيهما، بغرض تجنّب وقوعها في المستقبل.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
07:05 PM
تهدف إلى وضع الأطر اللازمة بغرض تجنّب وقوعها في المستقبل
طرحت هيئة النقل العام، اليوم الخميس، مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحرية، داعيةً الراغبين في تقديم آراء ومقترحات إلى التواصل معها عبر: [email protected] حتى الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٩م.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن اللائحة تهدف إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وفقًا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث البحريين، والعوامل المساهمة فيهما، بغرض تجنّب وقوعها في المستقبل.
، "هيئة النقل" تطرح مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحرية ،
المصدر : الخليج 365
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