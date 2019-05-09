، بالصور .. "الخليج 365" ترصد عمل دوريات أمن جازان في رمضان ،

- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
تواصل دوريات الأمن بمنطقة جازان، خطتها الميدانية، بالانتشار الأمني داخل الطرقات وقرب الجوامع والميادين، وفي الأسواق التجارية والشوارع في المنطقة التي تشهد كثافة في الحركة، بالإضافة إلى الأحياء الشعبية، وبخاصة وقتَيْ صلاة المغرب والسحور في شهر رمضان المبارك.
عدسة "الخليج 365" رصدت في الأيام الأولى من شهر رمضان، جهود رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد، للحد من المخاطر، إضافة إلى الأعمال الإنسانية.
وتؤدي الدوريات الأمنية والسرية دورها في الأسواق التجارية وقرب الجوامع والميادين والشوارع الرئيسة بالمنطقة.
وتبذل دوريات الأمن جهودها من خلال القيام بجولات على الأسواق التجارية وأسواق الذهب والشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية من وقت الذروة.
وتشمل الخدمات المقدمة: مختلف الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، ومساعدة كبار السن، ومساندة رجال المرور والهلال الأحمر والجهات الحكومية الأخرى وتسهيل حركة السير.
بالصور .. "الخليج 365" ترصد عمل دوريات أمن جازان في رمضانفهد كاملي الخليج 365 2019-05-09
تواصل دوريات الأمن بمنطقة جازان، خطتها الميدانية، بالانتشار الأمني داخل الطرقات وقرب الجوامع والميادين، وفي الأسواق التجارية والشوارع في المنطقة التي تشهد كثافة في الحركة، بالإضافة إلى الأحياء الشعبية، وبخاصة وقتَيْ صلاة المغرب والسحور في شهر رمضان المبارك.
عدسة "الخليج 365" رصدت في الأيام الأولى من شهر رمضان، جهود رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد، للحد من المخاطر، إضافة إلى الأعمال الإنسانية.
وتؤدي الدوريات الأمنية والسرية دورها في الأسواق التجارية وقرب الجوامع والميادين والشوارع الرئيسة بالمنطقة.
وتبذل دوريات الأمن جهودها من خلال القيام بجولات على الأسواق التجارية وأسواق الذهب والشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية من وقت الذروة.
وتشمل الخدمات المقدمة: مختلف الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، ومساعدة كبار السن، ومساندة رجال المرور والهلال الأحمر والجهات الحكومية الأخرى وتسهيل حركة السير.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
07:00 PM
جهود إنسانية وأخرى أمنية للحد من المخاطر والحفاظ على السلامة
تواصل دوريات الأمن بمنطقة جازان، خطتها الميدانية، بالانتشار الأمني داخل الطرقات وقرب الجوامع والميادين، وفي الأسواق التجارية والشوارع في المنطقة التي تشهد كثافة في الحركة، بالإضافة إلى الأحياء الشعبية، وبخاصة وقتَيْ صلاة المغرب والسحور في شهر رمضان المبارك.
عدسة "الخليج 365" رصدت في الأيام الأولى من شهر رمضان، جهود رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد، للحد من المخاطر، إضافة إلى الأعمال الإنسانية.
وتؤدي الدوريات الأمنية والسرية دورها في الأسواق التجارية وقرب الجوامع والميادين والشوارع الرئيسة بالمنطقة.
وتبذل دوريات الأمن جهودها من خلال القيام بجولات على الأسواق التجارية وأسواق الذهب والشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية من وقت الذروة.
وتشمل الخدمات المقدمة: مختلف الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، ومساعدة كبار السن، ومساندة رجال المرور والهلال الأحمر والجهات الحكومية الأخرى وتسهيل حركة السير.
، بالصور .. "الخليج 365" ترصد عمل دوريات أمن جازان في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. "الخليج 365" ترصد عمل دوريات أمن جازان في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.