، بالصور .. "الخليج 365" ترصد عمل دوريات أمن جازان في رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - جهود إنسانية وأخرى أمنية للحد من المخاطر والحفاظ على السلامة

تواصل دوريات الأمن بمنطقة جازان، خطتها الميدانية، بالانتشار الأمني داخل الطرقات وقرب الجوامع والميادين، وفي الأسواق التجارية والشوارع في المنطقة التي تشهد كثافة في الحركة، بالإضافة إلى الأحياء الشعبية، وبخاصة وقتَيْ صلاة المغرب والسحور في شهر رمضان المبارك.

عدسة "الخليج 365" رصدت في الأيام الأولى من شهر رمضان، جهود رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد، للحد من المخاطر، إضافة إلى الأعمال الإنسانية.

وتؤدي الدوريات الأمنية والسرية دورها في الأسواق التجارية وقرب الجوامع والميادين والشوارع الرئيسة بالمنطقة.

وتبذل دوريات الأمن جهودها من خلال القيام بجولات على الأسواق التجارية وأسواق الذهب والشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية من وقت الذروة.

وتشمل الخدمات المقدمة: مختلف الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، ومساعدة كبار السن، ومساندة رجال المرور والهلال الأحمر والجهات الحكومية الأخرى وتسهيل حركة السير.

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