، تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الشرقية" و"الحدود الشمالية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤديان إلى أمطار غزيرة ونشاط في الرياح وانعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهَين متقدمَين لمنطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

ففي الشرقية أصدرت تنبيهًا متقدمًا من حالة تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بدأ الساعة السادسة إلا ربع ويتواصل حتى العاشرة مساء.

كما نبهت منطقة الحدود الشمالية من حالة شبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة السادسة مساء وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، ويشمل رفحاء.