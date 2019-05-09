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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهَين متقدمَين لمنطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
ففي الشرقية أصدرت تنبيهًا متقدمًا من حالة تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بدأ الساعة السادسة إلا ربع ويتواصل حتى العاشرة مساء.
كما نبهت منطقة الحدود الشمالية من حالة شبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة السادسة مساء وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، ويشمل رفحاء.
تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الشرقية" و"الحدود الشمالية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهَين متقدمَين لمنطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
ففي الشرقية أصدرت تنبيهًا متقدمًا من حالة تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بدأ الساعة السادسة إلا ربع ويتواصل حتى العاشرة مساء.
كما نبهت منطقة الحدود الشمالية من حالة شبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة السادسة مساء وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، ويشمل رفحاء.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
06:50 PM
تؤديان إلى أمطار غزيرة ونشاط في الرياح وانعدام للرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهَين متقدمَين لمنطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
ففي الشرقية أصدرت تنبيهًا متقدمًا من حالة تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية بدأ الساعة السادسة إلا ربع ويتواصل حتى العاشرة مساء.
كما نبهت منطقة الحدود الشمالية من حالة شبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدأت الساعة السادسة مساء وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، ويشمل رفحاء.
، تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الشرقية" و"الحدود الشمالية" ،
المصدر : الخليج 365
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