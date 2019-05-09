، والدة الشاب "تركي" تناشد أهل الخير دفع دية وافد دهسه ابنُها ،

محمد بن مسعود - الدمام - المبلغ خُفض إلى ١٠٠ ألف ريال.. وشهر رمضان الفرصة الأخيرة

ناشدت المواطنة تهاني الأصبحي أهل الخير والميسورين مساعدتها على دفع مبلغ ١٠٠ ألف ريال تمثل دية وافد بنقلاديشي الجنسية دهسه ابنها قبل نحو ثلاثة أعوام بجدة.

وبعد تفاوض مع ذوي الدم خُفض المبلغ من ٣٠٠ ألف إلى ١٠٠ ألف؛ على أن تُدفع خلال شهر واحد فقط أو يتم دفع كامل الدية.

وقالت تهاني الأصبحي: دهس ابني تركي بتاريخ ٨-١٢-١٤٣٧هـ أثناء عودته من عمله، وافدًا بنقلاديشيًا عند كوبري الدراجة بجدة، وقد أدين بالحادث بنسبة ١٠٠٪ وأُلزم بدفع الدية ٣٠٠ ألف، لكن بعد تفاوض مع ولي الدم خفضوها إلى ١٠٠ ألف.

وأضافت: مُنحنا مهلة شهر من المحكمة بدأت من الشهر الماضي وتنتهي بنهاية هذا الشهر الكريم، أو سندفع كامل الدية، ونلتمس ونرجو من الله ثم من الميسورين والمقتدرين المساهمة في دفع المبلغ في هذا الشهر المبارك وإطلاق سراحه.

وأردفت: أنا منفصلة عن والده، وهو أكبر أبنائي وفي السنة الأخيرة بالكلية التقنية، وأعاني الأمرّين منذ سنوات وأنتظر فرج الله في هذا الشهر الكريم، وأخشى أن يستمر مكوثه بالسجن وترفع الدية إلى ٣٠٠ ألف.