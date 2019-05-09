محمد بن مسعود - الدمام - في إدارة التعليم بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة العيص اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، تكليف وتجديد تكليف ونقل قادة المدارس ووكلائها في إدارة التعليم بمحافظة ينبع ومكتب التعليم بمحافظة العيص للعام الدراسي 1440 - 1441هـ. ودعت الإدارة المكلّفين والمنقولين إلى استكمال إجراءات الاستلام والتسليم خلال الفترة من الأحد 17/ 12/ 1440هـ إلى الخميس 21/ 12/ 1440هـ. Advertisements بالأسماء.. مدير تعليم ينبع يعتمد حركة قائدي ووكلاء المدارس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09 اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، تكليف وتجديد تكليف ونقل قادة المدارس ووكلائها في إدارة التعليم بمحافظة ينبع ومكتب التعليم بمحافظة العيص للعام الدراسي 1440 - 1441هـ. ودعت الإدارة المكلّفين والمنقولين إلى استكمال إجراءات الاستلام والتسليم خلال الفترة من الأحد 17/ 12/ 1440هـ إلى الخميس 21/ 12/ 1440هـ. 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 06:18 PM في إدارة التعليم بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة العيص في إدارة التعليم بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة العيص اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، تكليف وتجديد تكليف ونقل قادة المدارس ووكلائها في إدارة التعليم بمحافظة ينبع ومكتب التعليم بمحافظة العيص للعام الدراسي 1440 - 1441هـ. ودعت الإدارة المكلّفين والمنقولين إلى استكمال إجراءات الاستلام والتسليم خلال الفترة من الأحد 17/ 12/ 1440هـ إلى الخميس 21/ 12/ 1440هـ. ، بالأسماء.. مدير تعليم ينبع يعتمد حركة قائدي ووكلاء المدارس ،

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