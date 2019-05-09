الكشف عن 6 حالات مستثناة من حظر عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة

رصدت بعض إدارات التعليم أسماء موظفيها المخالفين بامتلاكهم سجلات تجارية، في وقت حددت فيه الخدمة المدنية 6 حالات تم استثناؤها من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة.

وتحظر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على الموظف الاشتغال بالتجارة، والاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها.

وبحسب “الوطن”، فمن بين الاستثناءات : المتاجرة في العقار، والاستثمار في الأسهم والقيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا وتقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية وممارسة الحرف وتحرير الشيكات والكمبيالات.