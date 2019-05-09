الصحة تصدر بيانا حول وجود عدوى مميتة بإحدى مستشفيات المدينة المنورة وتوضح الحقيقة

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود عدوى مميتة في أحد المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.
وقالت المديرية في بيان لها ، إنه لا صحة لما تم تداوله، مشيرة إلى أن لجنة مكافحة العدوى في المستشفى المذكور تلزم الممارسين الصحيين باتخاذ كافة الاحتياطات في حال وجود أي ميكروب تكون لديه مناعة ضد المضادات الحيوية حتى إن كان ضعيف الخطورة.
وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات يتم اتباعها في جميع المستشفيات، وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق.
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