

محايل 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

قام وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي اليوم , بجولة تفقدية لعدد من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بمركز (خلال) التابع للمحافظة .

والتقى وكيل المحافظة ، خلال جولته التي رافقه مدير فرع إدارة الطرق والنقل بمحايل علي عسيري ورئيس مركز خلال حفظي بن علي عسيري بالمقاولين ، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية ، كما شملت الزيارة قريتي خلال وسيال .

وأوضح وكيل المحافظة أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعة لها ، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وبحث سبل معالجتها وبما يساهم في دفع عجلة التنمية .

من جهة أخرى إطمأن وكيل المحافظة على صحة الجندي أول أحمد محمد ال الشاري عسيري والعريف جابر محمد آل الشاري عسيري والجندي أول علي محمد أل الشاري عسيري الذين أصيبوا في الحد الجنوبي وتمنى " العاصمي" لدى زيارته لهم في منزلهم بقرية سيال الشفاء العاجل ، وشكر والد المصابين " وكيل المحافظة على زيارته غير المستغربة، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية. وأعرب عن فخره واعتزازه بإبنائه الذين أصيبوا في ميدان العزة والكرامة، مؤكدأ أن أبنائه أصيبوا وهم يدافعون عن تراب هذا الوطن الغالي ووسام فخر لهم ولأسرتهم .

// انتهى //

17:59ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظة محايل يتفقد مشاريع مركز (خلال) ويلتقي المقاولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.