

الرياض 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أطلق المجلس الصحي السعودي، عبر المركز الوطني للقلب بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مبادرةً وطنية لقياس عبء الأمراض المزمنة في المملكة، وذلك من خلال منصة " أبشر الالكترونية".

وتهدف المبادرة إلى تحديد معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة للمجتمع.

وجرى إطلاق المبادرة، في حفل أعدَّ بهذه المناسبة، بحضور الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، والمشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، ومساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور إبراهيم الهرفي، ومدير المركز الوطني للقلب في المجلس الصحي السعودي الدكتور ناصر القحطاني.

وبهذه المناسبة عبّر الدكتور نهار العازمي عن شكره وتقديره لمنسوبي مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة (الجهة المشرفة على منصة أبشر الإلكترونية)، لتعاونهم في إطلاق المبادرة التي ستحقق كلَّ الأهداف المرجوة منها بإذن الله، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي جنباً إلى جنب، مع المبادرات والمشاريع التي عمل عليها المجلس الصحي السعودي، التي تهدف في مجملها إلى تحسين الخدمات الصحية في المملكة ووضع الخطط الوقائية لتخفيف وطأة الأمراض المزمنة على أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الشدي، أن هذه المبادرة الوطنية جاءت بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي، رغبةً في جمع معلومات دقيقة عن الأمراض المزمنة، بما يسهم في التعرف على أكثرها شيوعاً، وتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمرضى مستقبلاً، ورفع مستوى الوعي الصحي بهذه الأمراض. مشيراً إلى أنه يمكن لمستخدم نظام "أبشر" المشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال الاجابة على تساؤلات الاستبيان بشكل اختياري، وفي زمن قياسي لا يتعدى دقيقة واحدة.

// انتهى //

17:40ت م

0170





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الصحي ومركز المعلومات الوطني يطلقان مبادرة وطنية لقياس معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.