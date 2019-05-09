السعودية اليوم / أمانة جدة تضبط موقعا عشوائيا لتصنيع الصابون



جدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق09 مايو 2019 م واس

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الإدارة العامة للرقابة البيئية في الأمانة وفرع وزارة التجارة والضبط الميداني، مصدراً للتلوث البيئي في حي السروات جنوب المحافظة، عبارة عن موقع عشوائي لتصنيع الصابون وتجميع الزيوت غير الصالحة للاستهلاك.

وجرى مداهمة الموقع الذي كانت تديره عمالة مخالفة إثر تلقي بلاغات وشكاوى عدد من الأهالي حول انبعاث روائح كريهة في أرجاء الحي ويمتد تأثيرها إلى المنازل، وأثناء الجولات الميدانية تم التعرف على مصدر التلوث، حيث اتضح أنه يعمل بلا رخصة نظامية ويفتقر للاشتراطات الصحية، كما تبين استخدامه الزيوت المحروقة والمواد الكيميائية والمياه الآسنة في صناعة الصابون.

وحجزت الأمانة رافعتين وناقلة للصرف الصحي، وتم إتلاف كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، كما تحفظ فريق الضبط الميداني على ثلاثة عمال مخالفين، وجرى إعداد محضر مشترك واستدعاء صاحب العلاقة واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة بيئياً، في إطار تنسيق مشترك بين الإدارات المختصة والبلديات الفرعية والجهات المعنية، وستتخذ الإجراءات النظامية للحد من الظواهر السلبية، ومنع مصادر التلوث في أنحاء المحافظة، كما دعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية عبر الاتصال بهاتف البلاغات 940، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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17:39ت م

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