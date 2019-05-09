السعودية اليوم / "مجالس رمضان" محاضرة دينية بجدة غداً



جدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بجدة ممثلا في مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، غداً محاضرة دينية بعنوان "مجالس رمضان"، يُلقيها مدير مركز الدعوة بجدة صفوان بن محمد اليحياوي، وذلك بجامع خديجه بغلف في حي النسيم .

وتأتي المحاضرة ضمن المناشط التوعوية التي ينظمها الفرع خلال العام الجاري.

// انتهى //

17:38ت م

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