انت الان تتابع تفاصيل خبر اللجنة القطرية لحقوق الإنسان: سنرد على "قرقاش" بالقانون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 05:50 مساءً - لوّحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، اليوم الخميس، باستخدام الإجراءات القانونية للرد على التصريحات الهجومية التي تقف وراءها الإمارات، والتي اتهمت فيها اللجنة بتزوير الوثائق والتقارير الدولية.

جاء ذلك في بيان للجنة نشرته عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، رداً على تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، التي تضمنت اتهامها بتزوير الوثائق والتقارير الدولية.

وقالت اللجنة: إنها تتابع "بكل أسف واستنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين في الإمارات حول التشكيك بمصداقيتها من خلال اتهامات جزافية وتحريضية ضدها"، مستنكرة وبشدة تصريحات قرقاش.

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واعتبرت أن "هذه الحملات الشرسة التي تُشن ضدها من طرف الإمارات محاولة فاشلة تضاف إلى محاولات سابقة تهدف لتشويه وإعاقة عملها"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للرد على هذه الأكاذيب والافتراءات".

وجددت تأكيد أن اللجنة مؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف (أ) من طرف لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة: "لا نستغرب مثل هذه الاتهامات من مسؤول يعتبر المسار القانوني والتحرك الدبلوماسي منطق العاجز المتكابر، بينما هذه التحركات هي المسار الحضاري للدول التي تعترف بالشرعية الدولية ومنظومة حقوق الإنسان والقيم الإنسانية".

والإمارات من بين ثلاث دول خليجية قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو 2017، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفي الدوحة صحته وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.