السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الهند لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الهند لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد. وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. Advertisements حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، والمستشار بمكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.

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