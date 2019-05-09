سوق الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع منخفضاً

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8856.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وميدغلف للتأمين, وصافولا، والبلاد، والحكير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، وأسيج، والصادرات، والبحر الأحمر، والتأمين العربية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.23% و 9.58% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي, والإنماء، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, الإنماء, والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 34.59 نقطة ليقفل عند مستوى 3508.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 99 صفقة.