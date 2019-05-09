المواطن شداد السبيعي يغادر الهند بعد تدخل القنصلية

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت قنصلية المملكة لدى مومباي في الهند إنه تم إنهاء إجراءات سفر متابعات الخليج 365 شداد ناصر السبيعي وقد غادر اليوم إلى مدينة جدة.

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وكانت القنصلية العامة في مومباي، أكدت في وقت سابق أنها تتابع حالة متابعات الخليج 365 شداد بن ناصر السبيعي، الذي قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6، بتأشيرة سياحية إقامتها لـ 30 يومًا فقط، موضحة أنها سوف تدفع الغرامة المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات.

وقالت القنصلية: “إشارة إلى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن متابعات الخليج 365 شداد بن ناصر السبيعي، تود القنصلية توضيح أن متابعات الخليج 365 قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 م بتأشيرة سياحية إقامتها لـ 30 يومًا فقط، وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة متابعات الخليج 365، علماً بأن الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، وعليه فإن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات”.

وأضافت: “سيتم على ضوئها السماح للمواطن بالمغادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية في الأيام القليلة المقبلة”.