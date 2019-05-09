تطبيق مصحف المدينة يتكون من نسختين عاليتي الدقة بـ13 لغة

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تطبيق مصحف المدينة النبوية الذي يطلقه المجمع في نسخته الأولى على منصتي IOS، Android

جاء ذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم الخميس، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد ووكلاء الوزارة والأمين العام للمجمع ومديري العموم بديوان الوزارة وكوكبة من الإعلاميين وممثلي الصحف والقنوات الفضائية السعودية.

وقال آل الشيخ بهذه المناسبة، إن المملكة العربية السعودية أُسست على كتاب الله وسنة نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعُنيت القيادة منذ التأسيس إلى هذا الوقت الزاهر بالقرآن الكريم عناية خاصة وأولته اهتماماً عظيماً كما عنيت بتحفيظ القرآن ومتابعة كل ما في شأنه نشر القرآن الكريم في جميع بلدان العالم بمتابعة متسمرة من القيادة أيدها الله .

وبين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أنشئ منذ حوالي 35 عاماً وكانت خطوة مباركة ودليلاً عظيماً على ما توليه المملكة من عناية واهتمام كبير بكتاب الله سبحانه وتعالى حيث يمثل أكبر مطبعة للقرآن الكريم في العالم.

وتابع : بذلت القيادة – أيدها الله – فيه الكثير من الأموال التي لم تذهب سدى بل كانت في مكانها الصحيح ورأينا نتاجها انتشار هذا المصحف الكريم في جميع بلاد العالم تنشره هذه البلاد المباركة مجاناً لإخواننا المسلمين في جميع أصقاع الدنيا وهو المرجع الموثق الذي يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن الذي لا يوجد فيه خطاء أو نقص أو نحو ذلك .

وواصل يقول: الآن بلغ إنتاج مجمع الملك فهد 18 مليون نسخة من القرآن الكريم في هذا العام بعد التشغيل الذاتي وتم توزيعها في داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تواكب كل ما يستجد من أجل خدمة الإسلام والمسلمين ووفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومن هذا قيامها بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية للقيام بعمل هذا التطبيق المتميز تحت إشراف رجال مجمع الملك فهد من العلماء الموثوق بهم علماً وديانة وحفظاً .

ولفت إلى أن هذا التطبيق سيخدم جميع المسلمين في العالم وبلغات متعددة وسيكون له الأثر البالغ في نشر هذا القرآن الكريم ويسهل وصوله إلى جميع المسلمين في شتى أصقاع الدنيا وسيستطيع المسلم أن يقرأ القرآن في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان في هذا التطبيق المعتمد الموثق.

ووصف التطبيق بالإنجاز العظيم الذي يجير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ اللذين يدعمان كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا والوزارة ستواكب كل ما هو جديد لخدمة الإسلام والمسلمين ليكون وسيلة متيسرة لإيصال الرسالة المحمدية إلى كل من لديه الرغبة في الحصول على العلم بيسر وسهولة وسيكون ذلك بإذن الله أيضاً قاطعاً الطريق أمام أهل الشر والأهواء الذين لم يسلم منهم كتاب الله سبحانه وتعالى من التحريف أو الأعمال التي يحاولون من خلال إنقاص بعض الحروف أو بعض الآيات أو التحريف فيها للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك الناس في القرآن الكريم.

Advertisements

ويتضمن التطبيق العديد من المزايا منها كتب التفسير التي أعدها المجمع وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وأيضاً سبع ترجمات نصية قرآنية مع ترجمات معاني القرآن الكريم وترجمات صوتية كاملة مع ترجمات معاني القرآن الكريم أيضاً يعرض التطبيق بنسختين بدقة عالية للمصحف برواية حفص عن عاصم يدعم التطبيق (13) لغة عالمية وهذا لا شك سييسر للمسلمين في العالم لقراءات القرآن إن شاء الله بيسر وسهولة من خلال هذه اللغات وهي : العربية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، والإسبانية ، والألمانية ، والإيطالية ، واليابانية ، والإندونيسية ، والأوردية ، والفارسية ، والتركية ، والسواحلية ، والهوساوية والتطبيق يدعم عدد من الخصائص المهمة مثل خاصة البحث السريع.

الجدير بالذكر أن التطبيق يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من “مصحف المدينة النبوية” برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويدعم ثلاث عشرة لغة عالمية، وهي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والإندونيسية، والفارسية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، والسواحلية، والهوسا، واليابانية.

ويحتوي التطبيق على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء، إضافة إلى عدداً من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

التطبيق يحوي العديد من الخصائص الابتكارية كذِكْر سبب تسمية كل سورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعَرْضِ نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم، وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية، مضيفاً إلى انفراده عن التطبيقات القرآنية الأخرى المشهورة بمجموعة من المزايا، مثل: تمكين المستخدم من خاصية متابعة ورده في قراءة القرآن الكريم وختمه وَفْق تحزيب الصحابة رضي الله عنهم، وعرض صفحات المصحف بطريقة تقليب الكتاب (flip)، والتقليب التلقائي، وعلى إمكان تمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مغاير عند النقر عليها أو في أثناء التلاوة، وتمييز كلمات غريب القرآن الكريم على صفحة المصحف بلون غير لون خط المصحف، وعرض غريب القرآن مباشرة عند النقر على الكلمة الغريبة، مع تحكم المستخدم في إظهار التلوين أو إخفائه.