الان تتابع بالصور.. إغلاق 21 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أغلقت بلدية العريجاء التابعة لأمانة منطقة الرياض، عدد 21 محلا مخالفا للأنظمة والاشتراطات الصحية. وشنت البلدية جولات يومية على المحلات ذات العلاقة بالأنشطة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، حيث تم زيارة 180 محلا في نطاق البلدية.

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