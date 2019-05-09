القنصلية السعودية في مومباي تنهي إجراءات سفر شداد السبيعي

جدة - عمرو شويل بومباي - الخليج 365:

أعلنت القنصلية السعودية في بومباي بالهند، اليوم، أنه تم إنهاء إجراءات سفر المواطن السعودي شداد ناصر السبيعي، وقد غادر اليوم إلى مدينة جدة.

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ونوهت القنصلية عن ضرورة اطلاع المواطنين الكرام الراغبين بزيارة الهند على الإرشادات والتنبيهات الموجودة على موقع القنصلية، حتى لا يتعرضوا وإسرهم إلى إجراءات أمنية قد تعيق سفرهم، ويمكن الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات من خلال الموقع التالي : http://embassies.mofa.gov.sa/sites/india/AR/Mumbai/Pages/default.aspx …

وكانت القنصلية العامة في مومباي أكدتن السبت الماضي، أنها تتابع حالة المواطن شداد بن ناصر السبيعي، الذي قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6، بتأشيرة سياحية إقامتها لـ 30 يومًا فقط، موضحة أنها سوف تدفع الغرامه المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات.

وقالت القنصلية: “إشارة إلى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواطن شداد بن ناصر السبيعي، تود القنصلية توضيح أن المواطن قدم الى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 م بتأشيرة سياحية إقامتها لـ 30 يومًا فقط، وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن، علما بأن الاجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، وعليه فإن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات”.