الان تتابع وفاة مسعف في حادث بعد انتهاء نوبته.. وزملاؤه بالمركز يباشرون بلاغه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- محمد السويهري
فجعت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز الرقمية بمحافظة الرين، بوفاة زميلهم المسعف حمد السهلي، بعد انتهاء نوبته في مركز إسعاف الرقمية، أثر حادث مروري وهو في طريقه إلى منزله صباح اليوم الخميس.
تلقت غرفة العمليات بلاغا بحادث سير على طريق الأفلاج عند الساعة 6.43 دقيقة، وتم توجيه فرقة من مركز الرقمية للحادث وتفاجئت الفرقة أن الحادث لزميله في المركز الذي سلم النوبة للتو، وتم نقل الحالة لمستشفى الرين.
ودخل زملاؤه في حالة بكاء ووحزن شديد على إثرها تم نقل أحدهم للمسشفى وتنويمه بسبب حالته الصحية والنفسية.
من جهة أخرى قال رئيس مركز الرقمية فهد الفيفي، أن الزميل حمد السهلي رحمة الله من أفضل المسعفين ليس على مستوى المركز بل على مستوى المنطقة ويشاد به بالبنان وتحملة للعمل من خلال روحة الإنسانية.
وقال إن وفاة “السهلي” أصابتنا بصدمة وحزن كبير وندعو له بالرحمة وان يلهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
من جهة أخرى، قدم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، باسم رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم، ومنسوبي الهيئة، كافة أحر التعازي لذوي الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلون، وقد وجهه مدير الخدمات الإسعافية بالوقوف مع ذوي الفقيد وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة فيه في الهيئة وتسهيل أي إجراء لذويه.
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