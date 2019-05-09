تسجيل برنامج سعودي قاب || تعرف على مواعيد شروط ومزايا التسجيل عبر موقع وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مواعيد تسجيل برنامج سعودي قاب البرنامج التدربي المتكامل، للحصول على شهادة تطريق الممارسات الزراعية الجيدة، حيث من المقرر فتح التسجيل في المرحلة الأولى لعدد 100 متدرب من الخريجين والخريجات الحاصلين على التخصصات المطلوبة وفق شروط التقديم على برنامج سعودي جاب 1440، للفاضلة بين المتقدمين، للحصول على مزايا برنامج التدريب المتكامل سعودي جاب من مكافأة شهرية وفرص للتعيين والتوظيف.

يبدأ التسجيل في برنامج سعودي قاب 1440 بالمرحلة الأولى لعدد 100 متدرب ومتدربة، بداية من الأحد الموافق 7 رمضان 1440 هجريا، 12 مايو 2019، من خلال مليء البيانات على رابط استمارة التقديم التي وضعتها وزارة البيئة والمياه الزراعة على صفحة الإعلان، “رابط استمارة التسجيل في سعودي جاب“ومنه يتم إدخال البيانات لراغبي تسجيل برنامج سعودي قاب بمرحلته الأولى وفي الشروط والمزايا الوارد ذكرها، علما بان أخر موعد للتسجيل سيكون 24 رمضان الموافق 29 مايو 2019.

مزايا تسجيل برنامج سعودي قاب 1440

أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المزايا التي سيتحصل عليها المتدرب أو المتدربة عقب النجاح في دورة سعودي جاب الأولى، عقب فرز المترشحين واختيار 100 متدرب ومتدربة من من سيكملوا عملية تسجيل برنامج سعودي قاب 1440 .

الحصول على مكافأة مالية بعد التخرج.

الحصول على فرصة التأهيل إلى سوق العمل.

الحصول على شهادة تدريب معتمدة من مدربون ذات خبرات دولية.

اختيار وتعيين 15 من المتدربين في وحدة سعودي قاب

شروط التسجيل في سعودي قاب

اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة على التسجيل في برنامج سعودي جاب من الذين سنطبق عليهم الشروط التالية:-

الجنسية السعودية للجنسين.

الحصول على شهادة البكالوريوس بمجال التخصص الزراعي.

استخدام الحاسب الآلي

إجادة اللغة الإنجليزية.

ألا يكون موظف أو موظفة.

ألا يكون لديه أو لديها سجل تجاري.

يفضل من لدية شهادة خبرة في الإنتاج النباتي.

موعد دورة برنامج سعودي قاب

الحصول على التفاصيل ومنها موعد دورة برنامج سعودي قاب سيكون من خلال متابعة رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة على الإنترنت، أو من خلال التواصل على البريد الإلكتروني [email protected]، علماً بان مدة الدورة ستكون ثلاثة أشهر، والبرنامج اليومي 8 ساعات عمل ونظري لمدة 5 أيام أسبوعياً.

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