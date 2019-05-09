حساب المواطن ورابط حاسبة دعم حساب المواطن لصرف الدفعة 18 اليوم

صرح المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن بأنه تم صرف الدفعة 18 المستحقة هذا الشهر عبر الرابط الرسمي لموقع حساب مواطن، جاء ذلك في تغريدة للقحطاني على تويتر، مؤكداً فيها حرص الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال مبادرة حساب مواطن لدعم المواطنين محدودي الدخل والتي تهدف للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف العبء عن كافة المواطنين في المملكة، هذا وجاءت حساب المواطن ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في السعودية، وتم صرف مبالغ مالية كبيرة لمحدودي الدخل شهرياً، جاء لك تزامناً مع ارتفاع أسعار منتجات الطاقة وكافة السلع المختلفة، ووصلت المبادرة اليوم لصرف حساب مواطن الدفعة 18 وتستمر ليستفيد منها أكبر عدد من محدودي الدخل.

حساب المواطن

تم الإعلان اليوم عن صرف الدفعة 18 من حساب المواطن، ويبحث العديد من مستفيدي المبادرة عن الحاسبة لمعرفة المبالغ المالية المستحقة والتي أقرتها الحكومة السعودية هذا الشهر، ويمكن من خلال ذلك متابعة رابط حاسبة حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حساب المواطن ca.gov.sa

الضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية لحساب مواطن، وتكون موضحة باللون الأخضر.

هذا ولمعرفة استحقاق الفرد لصرف حساب المواطن، يجب أن يقوم المستفيد بالإجابة على سؤالين: هل أنت مسجل في البرنامج؟، وهل أنت مستقل أم رب أسرة؟، في حال كان المستفيد رب أسرة سيظهر عدد التابعين له ممن دون سن ال18 وأكبر من الـ18 عام، وسيظهر بالتالي المبلغ المستحق صرفه في حساب مواطن، فيما إذا كان المسجل لا يعول أو مستقل فعليه إدخال الدخل الشهري في الخانة المخصصة، كما يجب التحقق من نتائج الأهلية.

هذا وتشترط حكومة المملكة العربية السعودية للاستفادة من مبادرة حساب المواطن، أن يكون المواطن حاملاً للجنسبة السعودية باستثناء ابن او ابنة الزوج أو الزوجة غير السعوديين، بشرط تواجده الدائم في المملكة العربية السعودية.

← إقرأ أيضاً: