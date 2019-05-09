شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في مومباي تنهي معاناة المواطن السبيعي وتؤكد مغادرته إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أنهت قنصلية المملكة في مومباي اليوم معاناة المواطن شداد ناصر السبيعي الذي انتشرت قصته في الايام الماضية، عن مشكلته في سفره إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 بتأشيرة سياحية مدتها 30 يوم، وكان يظن أن مدتها 90 يوماً، ما أدى لمنعه من السفر من جمهورية الهند لتجازوه مدة التأشيرة المحددة وترتب عليها دفع غرامة.

وأصدرت قنصلية المملكة في مومباي بياناً سابقاً أوضحت فيه أنها قامت بمخاطبة الجهات المختصة الهندية بتاريخ 2019/04/29 للسماح بمغادرة المواطن وأن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة كالمتبع في مثل هذه الحالات، مشيرة بأن الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، وسيتم السماح للمواطن بالمغادرة فور انتئهائها بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية.

وقالت القنصلية السعودية في مومباي اليوم (الخميس) أنه وبفضل الله تم انهاء إجراءات سفر المواطن / شداد ناصر السبيعي وقد غادر اليوم الى مدينة جدة وأكدت على المواطنين الكرام الراغبين بزيارة الهند إلى الاطلاع على الارشادات والتنبيهات الموجودة على موقع القنصلية حتى لا يعرضون أنفسهم وإسرهم الى إجراءات أمنية قد تعيق سفرهم،