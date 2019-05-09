«سلمان للإغاثة» يوزع 21 طنًا من السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في الزرقاء

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الزرقاء) قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 21 طنا من السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء الأردنية، يستفيد منها 3,306 أفراد بواقع 417 أسرة سورية. قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 21 طنا من السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء الأردنية، يستفيد منها 3,306 أفراد بواقع 417 أسرة سورية. وتنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي السلة الواحدة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل. الجدير بالذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع توزيع 26,634 سلة غذائية رمضانية بتكلفة إجمالية بلغت 3,419,070 ريالا سعوديا تستهدف معظم محافظات الأردن و مخيمي الزعتري والأزرق، سيتم توزيعها تباعا خلال شهر رمضان المبارك.



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