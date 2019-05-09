شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع 1000 سلة غذائية بإقليم خيبر بختون خوا الباكستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (خيبر بختون خوا)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1،000 سلة غذائية في مقاطعة توركر بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، وبلغ عدد المستفيدين منها 1,000 عائلة .

ويأتي هذا في إطار تعزيز الأمن الغذائي للمحتاجين في باكستان خلال شهر رمضان.