أمير مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا، واطلع سموه على خطط الهيئة وأعمالها في الوصاية على أموال القُصّر وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا، واطلع سموه على خطط الهيئة وأعمالها في الوصاية على أموال القُصّر وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.

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