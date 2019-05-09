ماذا قال فيصل بن سلمان لرجال الأمن في ساحات المسجد النبوي؟

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أشاد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن وأدائهم لمهامهم على الوجه الأمثل، لضمان راحة واستقرار زوار المسجد النبوي الشريف. جاء ذلك خلال لقاءه بالقيادات الأمنية ورجال الأمن في ساحة المسجد النبوي الشريف، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة. وكان في استقباله، مدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل وعدد من القيادات الأمنية.



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