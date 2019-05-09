شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تنفي ماورد في فيديو عن تسبب الالبان بالسرطان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)نفت هيئة الغذاء والدواء صحة ما تم تداوله في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحذر من تناول الحليب ومنتجات الألبان في المملكة، ويدعي أنها تسبب هشاشة العظام والسرطان ونقص الكالسيوم.
وأكدت «الغذاء والدواء» أن الحليب ومنتجات الألبان المتداولة في المملكة سليمة ومفيدة وتنصح بتناولها لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن الغذاء الصحي والمتنوع.
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