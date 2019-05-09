شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تطلق البوابة التفاعلية لرفع مستوى خدمات المعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمره محمد بن بادي أن انطلاق البوابة التفاعلية الجديدة من وزارة الحج ستساهم في رفع المستوى للخدمات المقدمة للمعتمرين بشكل إيجابي، وأشار بن بادي إلى أن البوابة ستؤدي إلى تقليص الخسائر التي تعاني منها شركات ومؤسسات العمرة، حيث تجبر هذه البوابة بالتعاقد على نقل المعتمرين عن طريق شركات العمرة السعودية، ويتم خصم قيمة نقل المعتمر وتحويلها عبر المسار الإلكتروني لهيئة النقابة العامة، مما يلزم الوكلاء الخارجين بالتعاقد مع شركات العمرة السعودية وتحويل قيمة النقل مباشرة من الوكلاء الخارجيين للشركات السعودية، والذي يتم ضمان نقل المعتمرين حال وصولهم للمنافذ السعودية دون اَي تاخير، والتي ستنطلق من اليوم الخامس من رمضان لهذا العام، حسب التعميم الصادر للشركات المنظمة لخدمات العمرة. مثمناً دور وزارة الحج على ماتقوم به من ضمان آداء الخدمات المقدمة للمعتمرين بأنظمتها الجديدة وللحفاظ أيضا على حقوق الشركات السعودية.

ومن المتوقع خلال موسم العمره القادم سيظاف إلى هذا المسار الفنادق بعد أن يتم تصنيف الفنادق بالشكل الذي يتوافق مع أنظمة وزارة الحج بالنهوض بمستوى مساكن المعتمرين والارتقاء بكل مايهم المعتمر، وتنفيذ كل توجهات الدوله لتحقيق رؤية المملكه 2030 في إن ترقى الخدمات لظيوف بيت الله الحرام إلى أعلى المعايير الدولية لينعم ضيوف الرحمن بكل سبل الراحه في آداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.