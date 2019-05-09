، وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر من الذين استغلوا الدين ووظفوه لأمور سياسية وحزبية

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالرياض، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا، بحضور عدد من علماء أفريقيا ووكلاء الوزارة.

وقال "آل الشيخ": المملكة العربية السعودية ولله الحمد في عهد خادم الحرمين الشريفين مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تولي عناية كبيرة جداً بالإسلام والمسلمين ونشر الإسلام القائم على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو بجميع انواعه، والحرص بأن تتمسك الأمة الإسلامية بالكتاب الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح.

وحذر من الذين استغلوا الدين ووظفوه لأمور سياسية أو حزبية أو نحو ذلك، مما يخرج المسلمين عن المسار الصحيح إلى التوجه غير الرشيد، والسير خلف الأدعياء وخلف المسيسين لهذا الدين للوصول إلى مآربهم الدنيوية والإساءة للإسلام.

وأضاف: هذه الوزارة بيت لجميع المسلمين في العالم، ونشكر للأمير هذه الزيارة المباركة، ونؤكد أن المملكة العربية السعودية منذ أن أُسست، على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وهي متمسكة بعقيدة التوحيد الصافية النقية، التي هي الأساس والعمود القوي المتين، قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ }، فالشرك أمر عظيم، والعقيدة والتمسك بها هي سفينة النجاة من الفتن وأسباب الفتن في الدنيا والآخرة.

وأردف: المملكة العربية السعودية الآن بقيادتها الرشيدة تعمل عملاً جاداً دؤوباً في جميع بلاد الدنيا للدفاع عن قضاياهم والحرص على أمنهم واستقرارهم بقدر ما لديها من إمكانات ووفق المعطيات التي تحيط بكل دولة وكل مجتمع بلا من ولا أذى ودون أي مقابل، وهي تسعى لخدمة الإسلام والمسلمين وتبذل كل غالٍ ونفيس، من أجل رسالة التوحيد لنشرها بين المسلمين.

وتابع: المملكة العربية السعودية وما نراه في كل موسم حج من إنجازات كبيرة جداً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، أكبر دليل على ما تقدمه الدولة السعودية، حيث نفذت مشاريع عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمليارات الريالات تدفع لتسهيل وتيسير الحج للحجاج والمعتمرين والزائرين، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة؛ استشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحاملين لواء خدمة المقدسات.

وقال "آل الشيخ": المملكة لديها أكبر مجمع للطباعة، يعنى بطباعة كتاب الله سبحانه وتعال وتم هذا العام ولله الحمد طباعة أكثر من 18 مليون نسخة من كتاب الله القرآن الكريم ويتم توزيعها فوراً على جميع المسلمين في العالم، وكذلك في المملكة العربية السعودية ودون مقابل الآن.

وأضاف: في هذا اليوم تم تدشين تطبيق مهم جداً جداً، وسيكون له الأثر البالغ في خدمة المسلمين في جميع بلاد العالم، وهو التطبيق الذي سييسر للمسلمين قراءة القرآن بيسر وسهولة ومن جهة موثوقة بإذن الله سبحانه وتعالى، يتضمن تطبيق المصحف الذي دشن هذا اليوم العديد من المزايا، ومنها على سبيل المثال كتب التفسير التي أعدها المجمع من التفسير الميسر، والميسر في غريب القرآن الكريم، وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبع ترجمات نصية إلكترونية مع ترجمات معاني القرآن الكريم، وسبع ترجمات صوتية كامله مع ترجمات معاني القرآن الكريم أيضاً، يعرض التطبيق نسختين بدقة عالية المصحف برواية حفص بن عاصم، ويدعم التطبيق 13 لغة عالمية.

وحثّ العلماء والدعاة في لجنة الدعوة في أفريقيا للقيام بدورهم في نشر تعاليم الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية، مؤكداً أن المسؤولية عظيمة في بيان الحق والصبر عليه والتصدي للفكر المنحرف والغالي الذي عانت منه بعض بلاد المسلمين.

واستمع "آل الشيخ" إلى مداخلات العلماء والدعاة واستفساراتهم حول عدد من الأمور والقضايا التي تخدم العمل الإسلامي بشكل عام وفي أفريقيا بشكل خاص.