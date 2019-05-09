، "الصحة": لتنجنبوا الجفاف خلال الصيام.. أضيفوا هذه الأطعمة إلى وجبة السحور ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت "الصحة" إلى اختيار الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الخضار والفواكه، مع وجبة السحور تجنباً للجفاف، جاء ذلك عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية.

يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.