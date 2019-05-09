، خبير قانوني: حالتان تثبت براءة فهد المولد.. لا تستعجلوا في إطلاق الأحكام ،

- 1/2
- 2/2
قال الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير أن بعض المواد المحظورة من الممكن ان تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالباً بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.
وواصل الأمير حديثه قائلاً عبر حسابه في "تويتر": حالتان تثبت براءة فهد المولد: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
وكان نادي "الاتحاد" السعودي قد أعلن أنه تلقى إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
خبير قانوني: حالتان تثبت براءة فهد المولد.. لا تستعجلوا في إطلاق الأحكاممحمد حضاض الخليج 365 2019-05-09
قال الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير أن بعض المواد المحظورة من الممكن ان تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالباً بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.
وواصل الأمير حديثه قائلاً عبر حسابه في "تويتر": حالتان تثبت براءة فهد المولد: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
وكان نادي "الاتحاد" السعودي قد أعلن أنه تلقى إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
05:08 PM
بعد تلقي إشعار من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة
قال الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير أن بعض المواد المحظورة من الممكن ان تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالباً بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.
وواصل الأمير حديثه قائلاً عبر حسابه في "تويتر": حالتان تثبت براءة فهد المولد: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
وكان نادي "الاتحاد" السعودي قد أعلن أنه تلقى إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
، خبير قانوني: حالتان تثبت براءة فهد المولد.. لا تستعجلوا في إطلاق الأحكام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خبير قانوني: حالتان تثبت براءة فهد المولد.. لا تستعجلوا في إطلاق الأحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.