، خبير قانوني: حالتان تثبت براءة فهد المولد.. لا تستعجلوا في إطلاق الأحكام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تلقي إشعار من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة

قال الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير أن بعض المواد المحظورة من الممكن ان تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالباً بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.

وواصل الأمير حديثه قائلاً عبر حسابه في "تويتر": حالتان تثبت براءة فهد المولد: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.

وكان نادي "الاتحاد" السعودي قد أعلن أنه تلقى إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.