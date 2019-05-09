، كيف نصوم بطريقة صحية في رمضان بعد عمليات التخسيس؟ مختصة تجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت بالابتعاد عن الماء المثلج وشربه بسرعة ثم الهجوم مباشرة على الأكل

بينت رئيس قسم الطب الطبيعي والرماتيزيوم بمستشفى رعاية الوطني الدكتورة منى جميل، كيف يفطر الصائم بطريقة صحية بعد عمليات التخسيس.

وقالت الدكتورة "جميل": يجب أن تبدأ الإفطار برشفات ماء وحبة تمر مثل أي شخص عادي؛ لأن التمر يرفع مستويات السكر في الدم، ويمكنك أيضاً تناول التمر مهروساً أو شرب ماء دافئ ذُوِّب فيه عسل. أو كوب خشاف (تين + تمر + مشمش) بالماء وليس باللبن؛ وذلك لاحتواء التمر والتين على الحديد الذي لا يمتص في وجود الكالسيوم، ومن دون إضافة سكر. يجب أن تتناول حبة حموضة المعدة وحبة الفيتامينات، ثم تأخذ استراحة لمدة 10 دقائق لتصلي المغرب.

وتابعت: بعد العودة من الصلاة، تتناول سوائل صافية مثل شوربة صافية وماء وعصائر أخرى لمدة ساعة تقريباً. بعدها تأكل ما تريد من أكل صحي وقليل من الحلويات قدر الإمكان، على أن يكون إجمالي الوجبات ثلاثاً موزعة طوال الليل. مع مراعاة مضغ الطعام بشكل جيد. وكذلك يمكنك تقسيم كل الوجبات على مراحل. ومن الأخطاء الرمضانية أن تتناول الحلويات مباشرة بعد الفطور. انتظر ساعتين لتتجنب الدُّوخة والخمول. يجب أن تترك نصف ساعة بين الأكل والشرب عموماً (قبل وبعد).

وأضافت: ينبغي أن تستمر في شرب السوائل حتى السحور (نصيحة: كوب ماء كل ساعتين من الإفطار حتى الإمساك)، وتأخذ حبة الحموضة مرة أخرى عند السحور. يتعين أن ينتبه إلى مشكلة الإمساك؛ حتى لا تنشأ بسبب قلة السوائل. أن تأكل فاكهة وخضاراً كثيراً، ولا تنسَ السلاطة فهي غنية بالفوائد.

وحول الممنوعات في رمضان أوضحت الدكتورة "جميل" أن هناك عادات يجب الابتعاد عنها تماماً خلال شهر رمضان؛ حتى لا تحدث التخمة أو التقلصات في المعدة ويزيد الوزن، وهي: الإفطار على الماء المثلج، وشرب الماء بسرعة ثم الهجوم مباشرة على الأكل دفعة واحدة، دون إعطاء الفرصة لتتنبه المعدة. تناول الأطعمة الدسمة والمحمرات وشرب العصائر والمياه الغازية التي تؤخر الهضم وتسبب الانتفاخ.

وأجابت الدكتورة حول الفرق بين عملية التكميم وتحويل المسار في الصيام؟ أن الأشخاص الذين أجروا تكميماً لا يواجهون مشكلة الدُّوار والتعب بعد تناول النشويات والحلويات كثيراً، لكن يجب على مرضى تحويل المسار الانتباه إلى هذه النقطة والإكثار من السوائل مع تقليل النشويات والحلويات.

أما فيما يخص أفضل طرق السحور في رمضان بعد عمليات التخسيس توضح الدكتورة "منى": يفضل تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان ولا سيما قبل أذان الفجر، وتناول وجبة خفيفة أخرى عبارة عن ١/٢ كوب لبن أو كوب زبادي خالي الدسم أو فاكهة. يمكن أيضاً تناول القليل من الحلويات اللذيذة التي لا غنى عنها في رمضان، وأفضل وقت لها هو السحور، ولكن لا تنسَ الفاكهة. كما أن شرب الماء وقت السحور مهم، ولكنه ليس بأهمية شربه طوال فترة الإفطار. وأخيراً يجب التقليل من الملح وخاصة على السحور؛ تفادياً للشعور بالعطش.