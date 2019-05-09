، بحضور "السليم".. كليات عنيزة تزف أولى دفعاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدشين أركان المعرض ومشروعات الطاقة المتجددة

حضر محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم احتفال كليات عنيزة، نيابة عن أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من طلبة الكليات، وافتتاح وتكريم الطلاب المشاركين في المعرض العلمي الطلابي "إبداع 1" وذلك في مركز الملك فهد الحضاري.

ودشن "السليم" أركان المعرض وهي مشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات الهندسية المعمارية، المشروعات والأعمال الابتكارية، اللوحات المصممة بالحاسب الآلي، الرسم المعماري، دراسات بصرية، التصميمات الإبداعية، والأعمال الإبداعية لفصول المؤهوبات التابعة لإدارة التعليم بعنيزة، التصوير الفوتوغرافي، الأفكار الابتكارية، الترجمة والإلقاء وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والبحوث العلمية والنظرية ومعرض البحوث العلمية والنظرية ووثائق أعمال الملتقى الطلابي الأول لكليات عنيزة "ابداع1".

وانطلق حفل التخرج بالسلام الملكي ثم آيات من القران الكريم وألقى كلمة الكليات المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي.

وأكد "الشتيوي" تألق الإنجاز وحسن الختام والمرحلة مابين شغف البدايات وصعوباتها وبين الطموحات الكبيرة التي طالما كانت أحد سمات محافظة عنيزة والتي تشكلت بتقدير العلم والتعلم مقصداً لطالبي العلم وعاشقي المعرفة في تاريخ علمي ضارباً عمق تاريخ المنطقة.

وقال "الشتيوي" للطلاب: أنتم أول دفعة من خريجي الكليات نسعد برؤيتكم كقيمة حقيقية وعلامة فارقة في تاريخ الكليات كُنتُم نعم النموذج في مرحلة الطلب والتعلم وها أنتم تغادرون هذه المرحلة إلى مرحلة العمل والتطبيق، وأنتم روح هذه المناسبة نقرأ في ملامحكم رؤية وطن وأمل أمة ونتفاءل أن نراكم جزء من مرحلة قادمة من التنمية الوطنية والبناء.

وأضاف: ها أنتم تدخلون سوق العمل في مرحلة جديدة تحتفي بالكفاءات وتسير بروح الشباب بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين وترافقها الروح الطيبة المتوثبة لسمو سيدي ولي العهد وأشكر أمير المنطقة نظير اهتمامه بالعلم والتعليم والشكر موصول محافظ عنيزة تشريفه الليلة.

وألقى كلمة الخريجين نيابة عنهم الخريج تركي البويدي، بقوله: لقد بدأت خطواتنا في الكليات منذ اللحظة التي حملنا فيها ملفاتتا وقدمناها لقسم القبول والتسجيل متوكلين على الله واثقين به تغمرنا سعادة غامرة بالقبول وبشوق لدخول الحرم الجامعي وسط حياة علمية جديدة.

وأضاف: في صرح شامخ توافرت فيه عوامل النجاح من قيادات واعية وأعضاء هيئة تدريس مؤهلة وبىنية تحتية متكاملة قضينا في تلك الرحاب ساعات لا تنسى مرّت كلمح البصر، يكللها الطموح والتطلع لمستقبل واعد لنا ولوطن شامخ تبنية سواعدنا.

وتوالت فقرات الحفل بتقديم أوبريت وطني بعنوان "موطن العز"، ثم انطلقت مسيرة الخريجين وتكريم الفائزين بجائزة التميز الأكاديمي والإداري بالكليات وتكريم الجهات الحكومية المشاركة والمتميزين من مسؤولي القطاع الحكومي لإسهاماتهم ودورهم المتميز في خدمة المحافظة وهم رئيس بلدية عنيزة السابق المهندس عبدالعزيز البسام ومدير التعليم السابق يوسف الرميح.