، "بِر جازان" تقدم وجبات رمضانية للمرابطين على جبال الحد الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً لما يقومون به من أعمال لحفظ الأمن والاستقرار لهذه البلاد

تواصل جمعية البر الخيرية بمنظفة جازان جهودها في تقديم وجبات الإفطار والأعمال الخيرية بشهر رمضان المبارك، حيث قامت بتوزيع وجبات إفطار على المرابطين بالحد الجنوبي، وذلك انطلاقاً من واجبها الإنساني.

وأوضح أمين عام الجمعية الشيخ محمد حسن علاوي أن المبادرة جاءت لتعبر عن مدى التقدير والعرفان لرجال الأمن البواسل، وما يقومون به من أعمال لحفظ الأمن والاستقرار لهذه البلاد الطاهرة.

وبيّن أن الجمعية لديها مشاريع تخص الشهداء وذوي الشهداء والكوارث والنازحين والأيتام والأرامل والفقراء والمساكين والسقيا والكسوة ودعم الإيجار والتأثيث. واختتم بقوله: سائلين الله تعالى أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ قادتنا وينصر جنودنا، ويتم على بلدنا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.