، كوريا الشمالية تختبر صاروخين بالستيين في ثاني عملية خلال أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبرا مسافة 270 و420 كم

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، صاروخين بالستيين وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في عملية هي الثانية في أقل من أسبوع جاءت بالتزامن مع زيارة موفد أمريكي إلى سيول، فيما تسعى بيونغ يانغ لتعزيز موقفها في المفاوضات المتعثرة بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

وأوضحت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان أن الشمال أطلق صاروخين قصيري المدى كما يبدو من إقليم شمال بيونغان. وأضافت أنهما عبرا مسافة 270 و420 كيلومتراً.

ووفقا لـ"فرانس برس"، جاءت عملية الإطلاق بعد قيام كوريا الشمالية السبت الماضي بتمارين عسكرية وإطلاقها العديد من القذائف، التي يعتقد أن واحداً منها على الأقل صاروخا قصير المدى.

ومن المقرر أن يلتقي الموفد الأمريكي وزيري الخارجية والتوحيد الكوريين الجنوبيين غداً، فيما يناقش الحليفان الأمنيان خطواتهما تجاه بيونغ يانغ.

ولم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ منذ نوفمبر 2017، في أعقاب تقارب دبلوماسي متسارع أسهم في تخفيف حدة التوتر على شبه الجزيرة الكورية ومهد الطريق أمام قمة تاريخية أولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.