اختفاء محير لشاب في محايل.. وأقاربه يكشفون التفاصيل وآخر ما وصلت إليه جهود البحث

اختفى شاب يبلغ من العمر 30 عاما في “تيه الصناع” التابعة لمحافظة محايل، وناشدت أسرته بالبحث عنه ويدعى علي بن غرامة عامر عسيري.
وبحسب “سبق” غادر الشاب منزله ليلة الخميس الماضي وتحديدًا عند الساعة 12 ولم يعد إلى هذه اللحظة، كما أنه لا يعاني أي اعتلالات أو أمراض.
وقال أقارب الشاب إنهم بحثوا عن ابنهم في كل الأودية والجبال القريبة منهم إلا أنهم لم يجدوا له أثرًا، كما قاموا بإبلاغ شرطة محايل وكذلك تطبيق كلنا أمن.
وأوضحوا أنه لا يعاني أي مرض وقت الخروج وأن جواله أغلق وآخر ظهور له على الواتساب كان ليلة خروجه، داعين كل من
يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على أحد الرقمين التاليين 0530511801 – 050685855
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