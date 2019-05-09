حقيقة تناول فهد المولد منشطات !

تداولت وسائل إعلام سعودية واخرى عربية نبأ يتعلق باللاعب فهد المولد يتعلق بتناوله منشطات خلال مباراة الاتحاد والنصر.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن عينة المنشطات الخاصة بلاعب الاتحاد الدولي فهد المولد قد ظهرت نتيجتها إيجابية، وذلك بعد الفحص الذي أجري على اللاعب عقب مواجهة فريقه الدورية أمام النصر.

وطبقاً للائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فإنه من المنتظر أن يتم إيقاف اللاعب فهد المولد مؤقتاً عن خوض أي مباراة لفريقه حتى حضوره جلسة الاستماع الأولى وتسجيل أقواله بخصوص المادة التي ظهرت في الفحص، وعلى إثرها سيتبين حجم العقوبة أو أن يطلب اللاعب جلسة استماع أخرى ل فتح العينة (B)من الفحص .

وشهدت الكرة السعودية منذ ذلك الحين إيقاف ثمانية لاعبين بينهم علاء الكويكبي لاعب الوحدة عام 2010، ثم أحمد عباس لاعب النصر 2012، وخالد شراحيلي حارس الهلال 2014، وقبل أن يختتم مسيرته بأشهر فقط، أوقف محمد نور قائد فريق الاتحاد السابق عام 2016، وأخيراً شايع شراحيلي لاعب القادسية الموقوف الشهر الماضي لمدة عام وفهد المولد ان ثبت ذلك.