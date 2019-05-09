الأمير خالد بن سلمان يلتقي «جريفيث» لبحث آخر تطورات ملف اليمن

جدد تأكيد دعم السعودية للحل السياسي
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن.
وتم خلال اللقاء تأكيد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين.
كما تم تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته.
أيضًا، تمت الإشادة في هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التي تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وبحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.
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