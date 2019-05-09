السعودية اليوم / أمير نجران يحث منسوبي الإمارة على مواصلة العطاء



نجران 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، منسوبي ديوان الإمارة، بمواصلة العمل والعطاء وبذل قصارى الجهود لخدمة المنطقة والأهالي في هذا الشهر الكريم.

ولدى لقاء سموه منسوبي الإمارة، في مكتبه اليوم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحضور وكيل الإمارة، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، أشاد بما تشهده وكالات وإدارات الإمارة من تميّز يصنعه رجالها المخلصون، الذين يستشعرون المسؤولية ويحملونها أداءً للواجب الديني ثم الوطني.

// انتهى //

16:26ت م

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