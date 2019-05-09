السعودية اليوم / محافظ خيبر يتفقد القطاعات الخدمية بالمحافظة والقرى التابعة



المدينة المنورة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

قام محافظ خيبر فهد بن محمد العطر أمس، بزيارة تفقديه لعدد من الجهات الخدمية والصحية والتعليمية بالمحافظة والقرى التابعة.

واستهل العطر جولته بزيارة بلدية خيبر اطلع على سير العمل، واستمع إلى شرح عن أبرز المشروعات القائمة والمقترحة، وعقد اجتماعاً بمسؤولي بلدية المحافظة.

وزار محافظ خيبر كلية المجتمع بالمحافظة حيث اطلع على أقسام الكلية التعليمية والإدارية، واستمع إلى شرح عن ما تقدمه من برامج وتخصصات للطلاب والطالبات، كما تفقد مستشفى خيبر العام للوقوف على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة للارتقاء بالخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.

وشملت الجولة مكتب الضمان الاجتماعي حيث تابع المحافظ إجراءات خدمة المستفيدين، وتقديم المساعدات للأسر المستفيدة من خدمات الضمان، فيما اختتم جولته بتفقد مركزي الثمد والصلصلة اطلع خلالها على المشروعات المستقبلية والخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

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16:22ت م

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